Narváez y Varela ansían volver a Las Palmas

La Unión Deportivo Las Palmas puede contar con dos jugadores que, a priori, volverán a sus respectivos equipos de origen. Tanto Narváez como Varela han mostrado su predisposición a continuar.

"Estoy en continuo contacto con el club. A nivel personal, lo que pretendo es sentirme importante, tener regularidad y ganarme la continuidad en el terreno de juego", dijo Narváez en 'Las Provincias'.

El colombiano espetó que esperará más tiempo "para saber si se dan nuevos acontecimientos", ya que no le gusta precipitarse a la hora de escoger un nuevo destino.

Otro de los jugadores que puede continuar es Fede Varela, cedido por el Leganés. "En estos días empiezo la pretemporada con el Leganés y después a ver qué pasa con mi situación. Tengo contacto con Mel, el club y Luis Helguera. Y el míster me dejó las puertas abiertas y me dijo que le encantaría contar conmigo. En Las Palmas me encontré a mí mismo", sentenció.