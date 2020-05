Nervios y sonrisas a partes iguales en Butarque

Rubén Pérez, centrocampista del Leganés, habló acerca del tramo de temporada que le queda a su equipo después de que este haya vuelto al trabajo tras el confinamiento obligado como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.

"Ahora tenemos que olvidarnos de todos los partidos que llevamos, empieza una temporada de once partidos, de once finales para nosotros. Mentalmente vamos a estar preparados para lo que viene. Hay que olvidarse de todo, intentar quedarse con las cosas buenas que hemos hecho. Son once finales en las que nos jugamos la vida", indicó.

Y más ganas que nadie de regresar tiene Alexander Szymanowski que, tras nueve meses lesionados, ya ve la luz al final del túnel. Se rompió el cruzado en la pretemporada, en julio de 2019 y, desde entonces, trabaja para recuperarse. Este miércoles, apunta 'AS', ya tocó balón en solitario.