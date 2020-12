Neville contestó a Klopp tras cargar contra 'BT Sport'

En el partido ante el Brighton se lesionó Milner y a Klopp le preguntaron por ello en la entrevista pospartido. El técnico llegó caliente y no tuvo reparos para mandarle un recado a 'BT Sport'.

"Sí, lo de Milner es muscular. Enhorabuena a 'BT Sport. No sé cuántas veces tengo que decirlo, vosotros habéis elegido el horario de las 13:30. Nosotros, a esa hora. Y habrá una vez más antes de fin de año. Son tiempos difíciles", dijo Klopp.

Unos días más tarde, Gary Neville, que trabaja con 'Sky Sports', ha contestado y ha opinado sobre lo que dijo el técnico de los 'reds' sobre los horarios de esta temporada.

"Sé quejó a 'BT Sport', pero en algunas cosas estoy de acuerdo con él. A nivel personal odiaba jugar a las doce después de jugar Champions porque notaba que las piernas no eran las mismas. Era como comer pasta a las nueve de la mañana", afirmó.

Pero Gary Neville, tras entender a Klopp, expresó su desaprobación a lo que manifiesta el del Liverpool porque piensa que no hay ninguna desventaja para ellos.

"Cuando yo jugaba, esto ya pasaba. No es un problema de ahora, sino que el problema viene de hace 18 años. El Liverpool no tiene ninguna desventaja respecto al volumen de partidos y no pienso que Klopp sienta queestá en desventaja. Si tienes éxito, te quieren ver en Asia y la Premier pagará por ello y también las operadoras internacionales", concluyó.