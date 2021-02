Neymar recordó sus orígenes: "Me crié prácticamente en una favela"

En la actualidad, Neymar es una de las mayores estrellas del mundo del fútbol, pero sus orígenes están en las favelas de Brasil, su país natal. En una entrevista publicada en vídeo por el PSG, contó esta y otras anécdotas de cuando no tenía ni diez años.

"Me crié en un barrrio, prácticamente en una favela de Brasil, gracias a Dios, nunca faltó nada para comer. Obviamente, queríamos algo más. Tenía algo que queríamos y que no podíamos comprar porque no teníamos dinero. Yo vivía con mi abuela, en la casa de mi abuela, vivíamos nueve personas, dormíamos en una habitación mucho más pequeña que este espacio de aquí", empezó relatando.

"Éramos yo, mi hermana, mi madre y mi padre, pero fue uno de los mejores momentos de mi vida, juntarme con mis amigos y jugar a la pelota en medio de la favela. Tuve un gran aprendizaje y, gracias a Dios, con mi don de jugar al fútbol, pude sacar a mi familia de esta vida de dificultades y darles una vida mejor. Creo que, desde que tengo ocho o nueve años. Fue entonces cuando los chicos empezaron a ver que tenía algo diferente", contó, más centrado en lo balompédico,

Y aderezó su explicación con una anécdota: "Hubo una vez en un torneo que fui a un partido e hice creo que ocho o nueve goles. Cogí el balón y regateé al portero, marqué y fui a abrazar a mi padre y llegué al cuarto, quinto gol que ya no quería abrazar y me dio vergüenza porque los otros padres decían que yo jugaba solo, que no jugaba para nadie. Y, cuando le abrazaba, me mandaba de vuelta. Entonces, empezaron a darse cuenta de que ya tenía una cualidad diferente a la de los demás de mi edad".