"Neymar se fue al PSG por dinero, en Brasil se tiene una cultura de codicia"

Juninho lo tiene claro: Neymar se fue al PSG por la codicia que existe en la cultura brasileña. Él mismo lo dijo en una entrevista en 'The Guardian' en la que analizó la carrera de su compatriota. De hecho, ha vuelto a saltar a la palestra porque se ha desestimado la demanda de Santos al Barça.

"En Brasil, se nos enseña a preocuparnos solo por el dinero, pero, en Europa, tienen una mentalidad diferente. Inconscientemente, hice un plan de carrera porque quería ir a otro gran club en Brasil y no solo jugar por deporte. Me enseñaron a ir a quien me pagaría más. Esa es la manera brasileña", aseguró el ex jugador.

"Mira a Neymar. Se fue al PSG solo por dinero. El PSG le dio todo lo que quería y, ahora, quiere irse antes del final de su contrato. Pero, ahora, es el momento de retribuir, de mostrar gratitud. Es un intercambio", añadió. A su juicio, le quedan deudas deportivas en la capital gala.

"Neymar necesita dar todo lo que pueda en el campo para mostrar total dedicación, responsabilidad y liderazgo. El problema es que, en Brasil, se tiene una cultura de codicia y siempre se quiere más dinero. Esto es lo que nos enseñaron y lo que aprendimos", sentenció.