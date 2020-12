Todos los parámetros que hacen de Neymar 'top 3' mundial

Neymar Jr. fue el protagonista indiscutible de la goleada del PSG al Istanbul Basaksehir (5-1) en el sexto y último partido de la fase de grupos de la Champions League, el cual tuvo que ser aplazado un día antes al abandonar ambos equipos el terreno de juego del Parc des Princes en solidaridad con Pierre Webó, objeto de un comentario racista por parte del cuarto árbitro, el rumano Sebastian Coltescu.

No fue tan comprensivo, sin embargo, el brasileño cuando el balón echó a rodar de nuevo. 'Ney' hizo lo que quiso ante el conjunto turco y lideró la goleada con un 'hat-trick' que aupó al liderato a los franceses 'in extremis', empatados a 12 puntos con el RB Leipzig. La exhibición del ex del FC Barcelona dejó boquiabiertos a propios y a extraños, pero también sacó a la palestra el eterno debate sobre qué lugar ocupa Neymar en el fútbol mundial.

A pesar de las dos fracturas metatarsianas que ha sufrido desde que aterrizó en París, el extremo ha rayado la perfección, marcando máximos de la Ligue 1​ en regates, faltas recibidas, pases progresivos y duelos ofensivos en prácticamente todas las temporadas -cuatro- que ha lucido los colores del conjunto capitalino. Este curso, no obstante, su rendimiento parece ir a más, siendo el mejor en su posición de largo, salvo en pases largos.

Pero de poco le sirve a Neymar marcar dónde está el listón en Francia o encadenar exhibición tras exhibición en la máxima competición continental, de cuya fase de grupos ha acabado como máximo anotador; la sombra de la duda siempre le persigue. Para disiparla de una vez por todas, hemos recurrido a la analítica avanzada de ProFootballDB para evaluar su rendimiento en comparación con la de los delanteros de banda de LaLiga, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A y la propia Ligue 1.

Empezaremos señalando que solo Cristiano Ronaldo (99) y Lewandowski (98) le superan en ELO (él está en 95) en la actualidad, lo cual ya le sitúa en el 'top 3' del continente y, por ende, a nivel mundial. Incluso por encima de su adorado Leo Messi (94), que ha notado un descenso en sus métricas en 2020. Eso sí, el potencial otorga un 99 al portugués, el polaco y el argentino, mientras que el brasileño se quedaría en el cuarto escalón desde este prisma (97 potencial). Además, el del PSG está cerca de su techo, que llegó a ser de un ELO 97 (Messi y Cristiano son los únicos que llegaron a 100, y Lewandowski tocó los 99).

Pero, ¿por qué? Entre otras cosas, proque es el segundo mejor goleador de Europa con 0,9 goles cada 90 minutos de juego, apenas superado por el portugués (1,3) e igualado con Son Heung-min (0,9), que vive un dulce momento en el Tottenham.

Con 1,4 disparos a puerta por encuentro completo, es el que más remates realiza -y uno de los más efectivos- entre los tres palos del campeonato francés, aunque más de una decena de futbolistas de otras ligas lo hacen con mayor frecuencia que él. Por lo general, los atacantes de la Ligue 1 son los que menos puntería tienen de entre todas estas competiciones domésticas. Un argumento de peso para quienes aseguran que el internacional brasileño está sobrevalorado.

O no. Al fin y al cabo, Neymar nunca fue -ni será, probablemente- un '9' al uso. Meter goles está en su naturaleza, y a pesar de ello hace poco batió un récord de Ibra y Falcao, pero la fantasía es su verdadero fuerte. De hecho, es el segundo mejor regateador del 'top 5' de ligas europeas (7,4) y también el segundo que más duelos ofensivos completa con éxito (10,8). El hispanomaliense Adama Traoré sigue siendo el futbolista más desequilibrante esta temporada.

Por ello, resulta sorprendente que el internacional con España no esté entre los que más faltas reciben cada 90 minutos (2,5), honor que recae, esta vez sí, sobre el futbolista del Paris Saint-Germain, que promedia 4,9 derribos, zancadillas, agarrones, pisotones o codazos en el mismo tiempo de juego. La prueba irrefutable de que el ex barcelonista, de 28 años, nunca dejó de ser lo que fue a las órdenes de Luis Enrique.

Las métricas no mienten: sus prestaciones, incluso, han mejorado con el tiempo.