Ni Sancho, ni Reyna ni Guerreiro estarán contra el Bayern

El Borussia Dortmund tiene una de las citas más importantes de su temporada por delante, el duelo con el Bayern de Múnich, y no podrá contar con tres de sus jugadores clave. Son Jadon Sancho, Gio Reyna y Raphael Guerreiro, que no formaron parte de la expedición a Múnich.

El técnico del conjunto amarillo no pudo incluirles en la lista porque no están en plenas condiciones físicas. El propio club confirmó en un escueto mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en el que adjuntó un vídeo del resto del grupo en su viaje, que no estarán.

La peor noticia de esta nueva horneada de bajas es la de Reyna. No porque sea el más acertado de los tres, sino porque era quien más posibilidades parecía agrupar para saltar finalmente al terreno de juego. Sancho y Guerreiro ya eran dudas.

Para solucionar estos desajustes en su esquema, Edin Terzic podría recurrir a Piszczek en el lateral izquierdo, a Brandt o Bellingham en la parte derecha de la zona medular o en la banda y a Dahoud o al propio Brandt para la izquierda, hábitat de Jadon.