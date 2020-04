Ni un año en Francia y Benedetto ya piensa en volver a Boca

Benedetto ha pasado por varios momentos en el Olympique de Marsella y este 2020 ya ha vivido una sequía que logró derribar antes de que se suspenderian todas las competiciones.

En este curso, el delantero acumula once goles en 28 partidos y ya ha disputado la mayor cantidad de minutos en todo lo que lleva de carrera deportiva. Sin embargo, el 'Pipa' quiere regresar a Boca.

"No me quería ir, pero no me arrepiento. Creo que tomé la decisión correcta. Volver es lo que más deseo en la vida, pero después pueden pasar un montón de cosas", dijo en 'Podemos Hablar'.

En cuanto a la final de la Libertadores en el Bernabéu, Benedetto no encuentra otro momento más feo tras perder aquel título con River.

"Fue muy fuerte, no recuerdo bien otro momento feo. Fue un golpe durísimo porque es el rival eterno de toda la vida. Dolió muchísimo, pero somos profesionales y tenemos que dar vuelta a la página para lo que sigue", recordó.