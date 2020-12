Nihat, Kovacevic y la historia del día que la Real Sociedad casi gana la Liga en 2003

La Real Sociedad llega como líder al Camp Nou y presenta su candidatura al título por primera vez en varias décadas. El conjunto donostiarra, que sí que conquistó ligas en los años 80, sueña con repetir lo logrado por última vez en 2003, aunque con mejor suerte.

Los de Imanol aspiran a volver a luchar por el campeonato hasta la última jornada. Parece difícil, pero ya se ha rebasado el primer tercio del campeonato y siguen codeándose con Real Madrid y Atlético. Para ello, la visita a un Barcelona en horas bajas se antoja clave.

Curiosamente, Raynald Denoueix, el técnico francés que estuvo a punto de llevar al título a la Real Sociedad en 2003, habló recientemente en 'Ouest-France' de aquella temporada. El galo aseguró que pensaba que estaban ganango la Liga, pues los donostiarras ganaban al Atlético y se pusieron a cantar el "¡campeones, campeones!" en la grada.

"Íbamos ganando y escuché a la gente gritar. Cantaban eso porque estábamos clasificados para la Champions League y para ellos era magnífico. Pero yo creía que el otro resultado nos favorecía y que éramos campeones. Me equivoqué", rememoró el entrenador, ya de 72 años.

Denoueix confesó que la decepción fue más grande porque el liderato no fue una cosa anecdótica, sino que estuvo en su mano durante toda la temporada: "Si hubiéramos sido primeros una o dos jornadas, habríamos pensado que terminar segundos era genial. Pero después de ser líderes durante tanto tiempo... Pasa el tiempo y la decepción aumenta".

Aquel equipo fue reconocible por el fútbol de De Pedro y Xabi Alonso, que despuntaba, y por una delantera letal como la que formaban Nihat y Kovacevic. Denoueix sorprendió al asegurar que estuvo a punto de no poder disponer de ella: "Al final de la pretemporada, el presidente me llamó y me contó que había recibido una oferta interesante por Nihat, que apenas había jugado el año anterior. Le dije que Kovacevic y él eran muy complementarios y que quería que se quedara. Aceptó y el resto es conocido".

Entonces, como ahora, el equipo contaba con muchos jugadores de la cantera, algo que Denoueix ve clave: "Es un club que depende de la formación. Más de la mitad de la plantilla era de la cantera y eso forja un espíritu". El de aquel equipo le llevó a pelear la Liga al Real Madrid de los 'Galácticos'... ¿hasta dónde llegará el de este?