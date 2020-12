Jesse Marsch, entrenador del Salzburgo, admitió este miércoles su decepción por la derrota con el Atlético de Madrid, pero también su orgullo por el rendimiento de su equipo durante este encuentro y la fase de grupos, al tiempo que consideró "decisivo" el 0-1 y remarcó que "se impuso el ADN" de su adversario.

"No fuimos resolutivos en las áreas, pero hemos jugado contra grandes equipos y, por supuesto, hemos tenido dos de los mejores porteros del mundo enfrente (Manuel Neuer, en el Bayern Múnich, y Jan Oblak, en el Atlético de Madrid). Eso fue bastante duro. Jugamos muy bien. No fue suficiente. No puedo pedir más a mi equipo", dijo en la rueda de prensa telemática al término del encuentro.

"Luchamos ante un gran adversario. No fue suficiente. Estoy decepcionado, pero orgulloso también. Esto para el equipo, que son jugadores jóvenes, va a ser una lección", añadió.