"No habrá lógica cuando vuelva el fútbol, Messi podría ir al Inter"

De sobra es conocido el interés del Inter de Milán en Leo Messi. Si de un equipo se ha hablado para situar al argentino fuera del Barcelona, ese ha sido con más vehemencia el Inter.

Massimo Moratti, su ex propietario, avisó de que el argentino podría estar más cerca que nunca por la crisis del coronavirus. Unas declaraciones sorprendentes cuando el Barcelona está intentando comprar a Lautaro y no desprenderse de nadie.

"El fútbol no recuperará la normalidad o la lógica después de la crisis", comenzó Moratti en los medios italianos en unas declaraciones que recoge 'Corriere dello Sport'.

"Creo que el fichaje de Messi no es un sueño prohibido en absoluto. No lo fue incluso antes de esta desgracia y creo que los dueños están haciendo un esfuerzo para tratar de llevarlo al Inter", continuó de manera sorprendente el ex presidente interista.

"No sé si la situación actual puede cambiar positiva o negativamente la posibilidad de fichar a Messi, pero las cosas están más despejadas. Tampoco hay que ser oportunista porque aprovechar la situación puede dividir el fútbol, pero creo que existe la posibilidad de ver cosas bastante extrañas al final de la temporada", aventuró, en relación a la crisis económica a la que van a tener que hacer frente los clubes.

En relación a la salida de Lautaro, se atrevió a pensar que podría tener lugar con el fichaje de Leo: "Lautaro es un buen chico que se preocupa por su carrera. Pero, vamos a ver si todo esto es parte de una operación para que lleguen jugadores más importantes como Leo Messi al Inter".