"No hay preacuerdo para que Euskadi participe en torneos internacionales"

En un parón por la Fecha FIFA, Euskadi jugó un nuevo partido amistoso justo en la semana en la que Luis Mari Elustondo, presidente de la Federación Vasca, abrió la posibilidad de que el combinado pudiese jugar torneos internacionales en un futuro.

Días atrás, Elustondo aseguró que ya existía un preacuerdo entre el Gobierno del País Vasco y el central para poder disfrutar de ese privilegio en un futuro no muy cercano. Algo de lo que se retractó en su última aparición en 'El Partidazo de COPE'.

"No hay preacuerdo con el Gobierno para que participe Euskadi en torneos internacionales. Me he expresado mal, lo lamento. No somos nadie para pactar con ningún gobierno", detalló en esta ocasión.

Unas palabras que llegan tras la confusión que generó en la UEFA y la FIFA la Federación Vasca por sus primeras palabras sobre ello...