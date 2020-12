"No me arrepiento de haber elegido la Juve, es el mejor lugar para mí"

La primera temporada de Matthijs de Ligt en la Juventus no ha sido como se esperaba, pero el ex jugador del Ajax asegura sentirse muy feliz en Turín, tal y como ha reconocido en unas declaraciones concedidas a 'The Athletic'.

"Para un defensa siempre es un gran reto ponerse a prueba como extranjero con la Liga Italiana, pero a mí me encantan los retos. Pensé que este era el mejor lugar para mí y nunca me he arrepentido de haber elegido la Juventus. Estoy muy feliz de estar aquí", declaró el central neerlandés de 21 años.

Tras arrancar la presente temporada lesionado tras una operación de hombro, De Ligt se ha recuperado a la perfección hasta convertirse en uno de los fijos en el once titular de Andrea Pirlo.

"Quiero ser el mejor jugador posible, no un imitador de otra persona"

También tuvo tiempo el jugador de la Juve de hablar de sus compañeros de equipo Bonucci y Chiellini, de quienes aprende día a día: "Tengo mucha suerte de jugar con los mismos jugadores que vería en la televisión si fuera un defensa joven que tiene que aprender este papel".

Y añadió: "Bonucci es realmente bueno en la preparación y así que hablo mucho con él y le pregunto qué hace. Lo mismo ocurre con Chiellini, muy bueno anotando, trato de aprender de él también. También juego con Van Dijk en la Selección Nacional. Eso sí, al final creo que es importante formar tu propio estilo de juego y no empezar imitar a alguien. Es solo una cuestión de intentar mejorar continuamente".