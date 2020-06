"No me arrepiento de no haber debutado con el Atleti"

Jonny ha encontrado la felicidad en los Wolves. Desde que llegó, se ha convertido en una pieza clave para el club.

El defensa explicó cómo fue su llegada al club de la Premier. "Había firmado con el Atlético y surgió la oportunidad de unirme a los Wolves. Decidí aprovecharla, especialmente por la oportunidad de venir a Inglaterra, es algo que quería hacer. Fue fácil decidirme", dijo a 'Sky Sports'.

"No me arrepiento de no haber podido debutar con el Atlético. Es un gran equipo, uno de los mejores del mundo, pero yo soy feliz con la decisión que tomé en su día", afirmó Jonny.

Admite Jonny que, cuando llegó, apenas sabía nada del club. "No tenía mucha idea, solo sabía que habían ascendido y eso era todo...", explicó sincero.

Antes de fichar por el Atlético, Jonny jugaba en el Celta, pero entonces decidió que tenía que salir de su zona de confort. "Siempre es difícil dejar tu hogar, tu gente, pero fue una decisión que tomé un año antes. Había decidido que quería dejar el Celta y conocer algo más, conocer una nueva Liga. Llegaron los Wolves y aquí sigo", finalizó.