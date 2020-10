"No pienso en si va a ser un partido decisivo o no para mí"

El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, aseguró este domingo no tener la sensación de que se juegue el puesto en el partido de mañana contra el Levante, aunque también dijo que su futuro depende de los dirigentes del club.

“No pienso en si va a ser un partido decisivo para mí o si tengo uno o tres partidos, porque eso me quitaría energía. Si todos tenemos la humildad suficiente, no tengo dudas de que vamos a conseguir el objetivo. En los seis o siete equipos que he entrenado siempre he cumplido los objetivos, y aquí no tiene por qué ser diferente, sería la primera vez que me pasa”, indicó.

El catalán dejó claro que en su corta carrera como entrenador “siempre” ha decidido él cuándo cerrar su etapa en un club, aunque asume que los que deciden son “los que mandan en el club", no él.

En este sentido, apuntó que su deseo era empezar “un proyecto desde cero”, con plenos poderes en la configuración de la plantilla pero a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 “no ha podido ser”.

“Tanto el club como yo sabemos las fortalezas y debilidades de esta plantilla”, subrayó Óscar García, quien está viviendo una situación nueva en Balaídos porque, según reveló, es la primera vez que encadena tres derrotas seguidas como entrenador.

Se mostró esperanzador de cara al futuro porque las sensaciones son “muy diferentes a las de la última semana de la pasada temporada”, e insistió en la necesidad de mejorar en ser “más definitivos” en las dos áreas.

“Somos el segundo equipo que más ocasiones crea en casa y hemos jugado contra Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid. Tenemos un problema parecido al del año pasado, que es el de la definición”, lamentó Óscar García.

El entrenador del Celta pidió esperar “al final de la primera vuelta” para hacer una valoración del rendimiento del equipo, y defendió su idea de jugar con una línea de tres centrales y dos carrileros porque “muchas veces" han atacado "muchísimo mejor con ese sistema”.