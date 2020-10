"No demostré mi fútbol en el Barça; si se da la ocasión de volver, veremos"

El volante izquierdo Marc Cucurella es feliz en el Getafe. Cree que, desde que llegó al club azulón, ha crecido mucho.

Admite que le habría gustado demostrar mucho más en el Barça, pero no pudo. "Por circunstancias ajenas a mí no pude demostrar mi fútbol en el Camp Nou, pero eso me ha servido para crecer con el Eibar y el Getafe", dijo en 'Radio Marca'.

Le preguntaron si le hubiera gustado seguir y si volvería al FC Barcelona. "No dependió de mí seguir. Si algún día se da la oportunidad... ya lo veremos", respondió.

El fútbol del Getafe, su actual club, es muy diferente del que juega el Barça, aunque considera que eso le ha hecho mejorar como jugador. "Está claro que el estilo del Getafe es distinto al de La Masia. Pero amoldarme al juego de Bordalás me ha hecho crecer y es positivo para mí. Tener diferentes registros hace que salga ganando", destacó.

"Estamos haciendo unos años muy buenos en el Getafe. El año pasado se nos quedó clavada la espinita, este curso queremos terminar bien", finalizó.