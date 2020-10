"No quiero decir ni pensar que no vamos a poder luchar por algo"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, comentó en rueda de prensa que aunque es "obvio" que la plantilla se ha debilitado respecto a otras temporadas, por la marcha de numerosos jugadores importantes y la ausencia de fichajes, se le hace complicado decir o pensar que no van ser capaces de "luchar por algo" esta temporada.

"Es difícil marcar un objetivo final, me resulta muy difícil el poner un techo o decir a algo que no vamos a ser capaces. Por muchos motivos, por historia, por la importancia de este club, me resulta difícil decir que no vamos a ser capaces de hacer algo", explicó.

"Que tenemos una dificultades, unas situaciones que nos ponen más difícil esas situaciones altas (de la clasificación) es obvio. Ahora mismo, mi responsabilidad es afianzar bien las bases para poco a poco ir creciendo como equipo, mejorando a los jugadores jóvenes y competir cada vez mejor para mejorar los resultados. Lo demás no me ayuda, ni decir un objetivo determinado o decir que nos vamos a ser capaces de llegar a algo", continuó.

El técnico insistió en que la ambición debe ser sumar los tres puntos del siguiente partido, ganar varios y entrar un una dinámica positiva que genere optimismo.

"El camino hay que hacerlo andado y lo mejor es estar focalizado en cada paso. ¿Dónde nos va a llevar? vamos a ver, En nuestra mano solo está el próximo partido, que es el paso más importante, debemos estar centrados en los tres puntos", recalcó.

"Venimos de unos resultados negativos -tras dos derrotas consecutivas- y necesitamos buenas sensaciones acompañadas de buenos resultados. Si conseguimos entrar en dinámica positiva y ser más optimistas vendrán otras ambiciones e ilusiones, pero ahora lo que mas nos ayuda es pensar solo en el próximo partido sin dejar de ser ambiciosos, exigentes y tener ilusión por hacer grandes cosas", concluyó.