"No sé bien por qué fiché por el Barcelona"

Pasan los años y una cosa no cambia: Alexandr Hleb arrepintiéndose de fichar por el Barcelona. El bielorruso insistió con su llegada al club azulgrana, que calificó como un error.

"A día de hoy, todavía no entiendo qué pasó o por qué tomé esa decisión. El Barcelona era el mejor equipo del mundo, pero yo era muy feliz en el Arsenal. Era 100% feliz", explicó el ex jugador en el podcast 'In Lockdown'.

Hleb, aun así, recordó que ganó títulos en la Ciudad Condal, aunque no se mostró muy satisfecho por eso: "Gané títulos y todo, pero no jugué tanto".

"Fue únicamente mi error, porque en ese momento pasaron muchas cosas en mi vida y comencé en el Barcelona muy nervioso y muy agresivo. No es que Guardiola no confiara en mí, fue mi error", continuó el jugador.

El bielorruso rememoró cómo le contó a Wenger que quería irse: "Lloré cuando hablé con él. Tenía amigos, disfrutaba con el entrenador, jugaba para un gran equipo, los aficionados, el estadio... No sé por qué me fui".