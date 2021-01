El Valladolid pudo salvar un punto inesperado ante el Alavés en el José Zorrilla. Míchel marcó uno de los dos tantos, pero se marchó con una sensación triste del encuentro.

"Hemos hecho un gran esfuerzo y hemos merecido el empate. Podríamos haber ganado con ese gol un poco dudoso que nos han anulado. Me voy contento a nivel personal, pero no me puedo ir contento con sumar un punto en casa contra un rival directo", argumentó Míchel en 'Movistar'.

Analizó el centrocampista la acción del gol anulado a Weissman. "No se puede contar con una mano así para quitar un gol importante", ya que el balón queda "dividio y se tropiezan" e iba "a entrar igual".

"Tenemos que seguir trabajando y hacernos fuertes en Zorrilla, donde no se pueden escapar más puntos", explicó un Míchel que incidió en que están "en una buena línea".