Álvaro Medrán es un futbolista que está labrándose un nombre en la MLS. El centrocampista, que tuvo que emigrar ante la falta de oportunidades, se siente cómodo en Chicago Fire.

Ahora, el jugador afronta un periodo de vacaciones en Madrid y curiosamente, este fin de semana se ven las caras en el Alfredo Di Stéfano dos de sus ex equipos, el Madrid y el Valencia.

En una entrevista concedida al diario 'AS', Medrán afirmó que el conjunto blanco peleará hasta el final por el título liguero a pesar de estar en desventaja con el Atlético.

"Ya lo dijo Zidane. No se puede dar por muerto al último campeón de Liga. Está pasando un bache con las lesiones y a ver cómo sale el experimento del nuevo sistema", empezó diciendo el futbolista.

En relación al papel de 'Zizou', que lo entrenó en el Castilla, esto dijo: "Que iba a ganar tres Champions seguidas nadie lo podía imaginar. Ya entonces tenía a todos los jugadores contentos, aunque no jugasen, y eso es lo más complicado en el Madrid con las estrellas que hay. Y él lo ha conseguido y le ha dado sus frutos. Pero cuando se van jugadores es complicado mantener el nivel".

Por otra parte, el centrocampista habló de los motivos que le llevaron a no triunfar en el Valencia. "No hay estabilidad. Aunque las cosas vayan bien, de la noche al día todo cambia y un proyecto se dinamita. Hay poca paciencia, se piden resultados inmediatos y no es fácil sobre todo si es un proyecto de transición. Cuando encuentren la estabilidad y el objetivo que buscan les irá bien", afirmó.

Por último, Medrán dio su opinión sobre lo que pasará en el Madrid-Valencia. "Será un partido muy disputado. El Valencia está jugando bien contra los equipos grandes. Que gane el que mejor juegue y marque más goles", concluyó.