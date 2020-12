"No se puede estar contento tras lo visto sobre el césped"

El Valencia estuvo muy cerca de caer de manera estrepitosa frente al Terrassa, pero una reacción a última hora y su superioridad a todos los niveles en la prórroga le acabó dando el pase (2-4).

Pese a ello, el técnico Javi Gracia se mostró contrariado en rueda de prensa a la hora de analizar la clasificación del conjunto 'che', ya que el juego mostrado fue un "paso atrás" para el equipo.

"Lógicamente no puedo estar contento con el desarrollo del partido. Hasta que no ha terminado no he hecho ninguna valoración, creo que conceder un gol tan pronto y no encontrarnos bien nos ha dificultado. Ha habido condicionantes que no nos han dejado hacer nuestro juego", aseguró.

"Hemos ido perdiendo hasta los últimos minutos y soy consciente de cómo ha ido el transcurso del duelo. Hemos peleado a contracorriente no solo este duelo, muchos partidos. Trataremos de hacerlo mejor la siguiente vez", explicó.

Por último, el técnico desgranó en profundidad el duelo copero y las dificultades del Valencia. "Es cierto que hemos hecho mucha rotación, han jugado jugadores mucho más jóvenes y en el primer tiempo nos ha costado mucho. Hay que hacerlo mucho mejor y no es un paso adelante aunque hayamos pasado de ronda, hay que ser más exigente en el futuro".