"No sé que ha pasado con James, me extraña mucho que alguien como Zidane no lo quiera"

James aterrizó en la capital de España después de un descomunal Mundial de Brasil, con la vitola de crack mundial, peor no pudo mantener el listón alto después de una buena primera temporada.

El colombiano jamás ha congeniado con Zinedine Zidane y en 'Caracol Radio' han analizado su parte de culpa en esta ecuación.

El ex jugador y ahora analista Quique Wolff trató de encontrarle una explicación a su nulo rendimiento con la camiseta blanca: "No sé qué ha sucedido, porque me extraña mucho que a un técnico como Zinedine Zidane no le guste un jugador como James".

Wolff cree que es una pena no poder disfrutar del futbolista nada más que con Colombia y confesó que no ha tenido oportunidades reales.

Paralelamente, el ex jugador reconoció que narró partidos en la televisión en los que no estuvo tan bien como se esperaba de él. "Yo quería que James le demostrara a Zidane que es el que conocemos. En un partido que dimos en 'ESPN' de Champions, traté de bajar al vestuario, pero no pude por la transmisión. Bajó el 'Patrón' Bermúdez y habló con él", explicó Wolff.

"Yo quería llegar a hablar con James. Me parecía que él ponía todo lo mejor, pero se tiraba al piso, corría, luchaba... y no era James. Quería que le mostrara a Zidane el jugador de capacidad, de cabeza levantada, de saber manejar un equipo, de zurda exquisita... El que recordamos del Mundial de 2014", concluyó el ex futbolista 'albiceleste'.