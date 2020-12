"No tengo dudas de que Joao Félix puede llegar a ser Balón de Oro"

Stefan Savic habló este miércoles en 'Goal' para analizar la actualidad del Atlético de Madrid, que antes de nada pasa por el Salzburgo. También habló sobre lo especial del Cholo Simeone y de Joao Félix, al que ve entre los más grandes en un futuro no muy lejano.

"Somos conscientes de que es una final para nosotros y para el club. Sabemos lo importante que es pasar la fase de grupos. Estamos concentrados, trabajando mucho y vamos a ir a ganar el partido. Igual no nos sale bien, pero no vamos a ir a empatar. Tenemos que ir a ganar el partido y tenemos un equipo que está muy bien y está en forma y sería una pena no pasar la fase de grupos", explicó del encuentro de Champions contra los austriacos.

Tras tantos años de Diego Pablo Simeone en el club, al montenegrino le sorprende su capacidad para conectar y reinventarse: "Simeone es especial. Nunca vi un entrenador que después de tanto tiempo en el club siga con la misma ilusión o incluso más que el primer día".

Es con ello con lo que se ha sacado de la manga este Atlético que quiere aspirar a todo, aunque Savic es prudente: "No es un fracaso si no ganamos la Liga, seguro. Hay otros equipos muy buenos. Nadie nos puede obligar a ganar nada. El equipo intenta cada año ganar títulos. Este equipo tiene mucho potencial pero todavía es temprano para saber cómo acabará esta temporada".

Custionado por Joao Félix, le ve con un talento 'top': "Es un jugador diferente, algo que no teníamos en la plantilla. Es un chico todavía joven, tiene margen para crecer y hay que dejarle tranquilo. Ha elegido el mejor club posible para crecer. Un club que le permitirá luchar por títulos. Tiene mucho futuro y si sigue así, no tengo ninguna duda de que puede conseguir ser un gran jugador o ser Balón de Oro, pero antes de eso tiene que ganar algo con el club".

"Viendo cómo estamos en la Liga nos separamos más del Madrid y del Barça. Hay que estar atento y hay que pensar en que primero va el Salzubrgo. El derbi significa mucho para nuestra gente", concluyó sobre el partido contra el Real Madrid del sábado.