"No tengo ninguna rivalidad con Lampard, eso se lo han inventado los periodistas"

Las palabras de Jürgen Klopp sobre el mercado de fichajes del Chelsea han retumbado por la Premier League en la última semana. El técnico señaló a los clubes "propiedad de países y oligarcas" como el City o los 'blues', de quienes dijo que están menos preocupados de la incertidumbre del futuro.

Sucede que la interpretación de sus declaraciones trajeron cola y cierta tensión. Desde el Chelsea, Frank Lampard y César Azpilicueta respondieron. Y este viernes, Klopp quiso zanjar la polémica y aseguró que no tiene ningún problema con el preparador del Chelsea.

"No hay ninguna rivalidad, deberían dejar de leer los periódicos porque honestamente escucho este tipo de cosas y se las han inventado los periodistas. No lo entiendo, es como cuando me preguntan algo, respondo y todo el mundo lo interpreta como le apetece", aseguró.

"Quizá sea por el idioma o algo, pero todos escriben una noticia diciendo que yo he dicho algo sobre la política de fichajes del Chelsea, pero lo que dije es que no podemos lidiar con la situación en la que estamos como lo hacen otros clubes", continuó Klopp.

"Probablemente mencioné al Chelsea entre ellos, no sé. Entonces escribieron algo creando una rivalidad entre Frank Lampard y yo. ¿Por qué, si nos encontraremos dos o tres veces al año? Respeto mucho lo que está haciendo, probablemente sea un buen tipo, pero no lo sé porque no le conozco ni él me conoce a mí", añadió.

Durante estos días se llegó a comparar al asunto entre Klopp y Lampard con los rifirrafes entre Liverpool y United a mitades de los 2000. Y esto tampoco ha agradado al preparador del Liverpool.

"Algunas personas hablan como si tuviésemos una rivalidad como la que había antes con Alex Ferguson. No lo sé, pero imagino que Ferguson y Benítez tenían buen trato y realmente no creo que el mundo necesite más historias como estas, solo algunos periódicos las necesitan", aseveró.

"Pero no puedo contribuir a una rivalidad, lo siento, no tengo ningún problema con Frank Lampard", concluyó el alemán en su comparecencia.