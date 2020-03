"No tengo culpa de que me comparasen con Messi y Cristiano"

A sus 32 años, Diego Capel decidió iniciar una valiente aventura en el Birkirkara FC de Malta para tratar de recuperar sus buenas sensaciones. En una Liga nueva, el andaluz atendió a 'AS' y recordó sus mejores años en España.

Con solo 19 años logró debutar en el primer equipo de un Sevilla ambicioso. Fue entonces cuando 'Estadio Deportivo' le dedicó una portada que quedó para el recuerdo. "Iguales", tituló, con fotos de Capel, Cristiano y Messi.

"Me preguntan aquí por mi etapa en la Selección, por cómo es jugar en LaLiga o lo que significa tener enfrente a Messi o Cristiano. Estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera, pero no tengo culpa de que una portada me compare con semejantes futbolistas", reconoció.

"Fue muy fuerte, pero siempre tuve claro que ellos estaban a otro nivel. En España te suben a un pedestal muy rápido, pero no me afectó en ningún momento", añadió Capel, feliz ahora en Malta.

El andaluz aseguró que al principio estaba "algo reacio" para marcharse al Birkirkara FC, pero ahora se encuentra con "mucho que aportar todavía".

Y lanzó una reflexión: "La muerte de mi hermano José Antonio Reyes cambió mi perspectiva. Nunca esperas que la vida, que ya me quitó a Puerta, se pueda llevar a otro compañero de esta manera. Por eso hay que aprovechar cada momento. En Malta, sí, pero agradezco poder seguir disfrutando de esta profesión, que es preciosa. Ojalá poder hacerlo durante muchos años más".