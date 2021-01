"No vengo a ser el sustituto de Iborra, vengo a ayudar al equipo"

El centrocampista francés Étienne Capoue dijo este lunes, en su presentación como jugador del Villarreal, que para él supone "un gran reto" su fichaje por el club castellonense y que llega en condiciones para estar disponible de inmediato.

"He estado entrenando con mi equipo -el Watford inglés-, y desde que he llegado me he encontrado bien, he encontrado un gran ambiente, vengo con ritmo de entrenamiento y ya estoy a disposición del entrenador. Estoy muy agradecido de poder afrontar este reto en este gran equipo como es el Villarreal", dijo el jugador en el acto.

Capoue aseguró su ilusión era jugar en la Liga. "He jugado en dos grandes ligas como la inglesa y la francesa, pienso que me faltaba jugar en España, y creo que estoy en el mejor equipo para hacerlo”, indicó el futbolista, que ha firmado por el Villarreal hasta el 30 de junio de 2023.

Además, el jugador relató como le llegó la oportunidad de fichar por el Villarreal. "Mi agente me llamó y me dijo que estaba la opción del Villarreal, no sabía lo de la lesión de Iborra, pero una vez tuve la opción no me lo pensé. No vengo a ser el sustituto de Iborra, vengo a aportar y a ayudar al equipo", dijo al respecto.

"Cuando uno mira cambiar de club, mira los objetivos del club y del entrenador. Es importante tener un buen entrenador. Unai Emery tiene una gran historia y sus equipos han jugado muy bien, por eso para mi era una muy buena opción. He hablado con él y poco a poco iremos perfilando lo que me pida", agregó.

Se ha marcado como objetivo personal "ayudar al equipo en todo lo que pueda" y sentirse importante, mientras que el aspecto colectivo confía en poder ayudar al equipo a jugar en la Champions League, una competición que nunca ha disputado y que anhela.

"Llegar al Villarreal es un gran paso para mi carrera, es un gran desafío para mí y mi carrera", insisitó el jugador de 32 años, que se definió como un futbolistas que basa su trabajo principalmente "en el trabajo sucio y en la contención defensiva", aunque agregó que cuando tiene el balón intenta siempre "dar una salida hacia adelante".