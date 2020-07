"No veo que pueda arrancar LaLiga con público el 12 de septiembre"

El coronavirus sigue causando estragos en el mundo. Los casos diarios siguen aumentando al igual que el número de fallecimientos, algo que preocupa y mucho a todos.

En relación al fútbol, hay campeonatos que han vuelto pero otros no. En España, LaLiga 2019-20 está a punto de terminar con la ausencia destacada del público.

Salvador Illa, ministro de Sanidad, se refirió a la posibilidad de si para el inicio de la próxima campaña ya habrá gente en los estadios.

"No veo que pueda arrancar la Liga con público el 12 de septiembre, pero vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos. Si se tuviera que tomar la decisión hoy yo no lo veo, pero veremos cómo evolucionan las cosas y el CSD tomará la decisión", empezó diciendo en 'El Partidazo de COPE'.

Asimismo, el catalán continuó en la misma línea: "No hay miedo al virus, pero debemos tenerle respeto. A veces parece que hayamos confundido el fin del estado de alarma con el fin de la epidemia, y no es así. Esto no va acabar hasta que la ciencia descubra una vacuna, y eso todavía va a tardar unos meses. Pero no hay que olvidaros que el virus está entre nosotros".

En relación al posible alirón de este jueves por parte del Madrid, Illa mostró su preocupación porque haya imprudencias en los festejos. "Es normal que los aficionados quieran celebrar que su equipo gane LaLiga, pero estamos en una situación en la que el virus, aunque lo hemos conseguido controlar con mucho esfuerzo, sigue conviviendo con nosotros. Hay que actuar con mucha prudencia", espetó.

Por último, el ministro de Sanidad habló del episodio que se vivió en Cádiz con el ascenso de los gaditanos. "Estoy preocupado y quiero aprovechar este micrófono para pedir a los aficionados que expresen su alegría en sus casas y en las redes. Debemos evitar las concentraciones masivas en la calle. Hay que actuar de forma responsable para no poner en riesgo esto que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado conseguir".