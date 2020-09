"No voy a hablar de si hay ofertas o no por Loren"

El Betis vive un momento dulce en LaLiga. El cuadro andaluz domina el campeonato junto al Granada con seis puntos, algo impensable hace un tiempo atrás.

La plantilla está en buena línea, pero hay un jugador del que se dice que podría salir: Loren Morón. No obstante, Pellegrini ya dejó claro que el marbellí no va salir ni nada por el estilo.

Ahora, el turno es para Antonio Cordón. El director deportivo del Betis habló sobre la situación del jugador. "Es un jugador más, como el resto, estamos contentos con él".

"Si llegan ofertas o no, no vamos a estar hablando de ello. No es mi forma de actuar y de trabajar. Las cosas que ocurran dentro del club, cuando ocurran, las sabrá todo el mundo", añadió.

Por último, Cordón mostró su satisfacción con la plantilla que tiene. "No nos vamos a poner a llorar. Lo que hay es lo que hay. He comentado que el club tenía grandes jugadores, que teníamos que hacer ajustes por las circunstancias económicas y han llegado jugadores que son excelentes profesionales. La realidad económica es la que hay, somos conscientes de lo que está ocurriendo", concluyó.