"Nos gusta ganar a todo el mundo"

El entrenador del Levante, Paco López, se mostró este domingo muy satisfecho por haber logrado, con 49 puntos, la segunda mejor puntuación en la historia del equipo en Primera División y dijo que eso confirma las ganas por "crecer y mejorar" de su plantilla y que se los había merecido.

"No es fácil tener el segundo mejor registro del Levante y es para estar satisfecho y contento. Demuestra el compromiso de la plantilla", dijo Paco López tras ganar 1-0 al Getafe en el cierre de la competición.

"Sabía que el equipo no iba a bajar los brazos, que lo íbamos a dar todo y que íbamos a competir. Nos gustar ganar a todo el mundo", agregó el preparador valenciano.

Paco López comentó que con los cambios en la alineación buscaba frescura en el equipo y que les salió bien el plan ante el Getafe. "Queríamos jugadores rápidos y abiertos porque el Getafe te presiona mucho había que buscar los espacios", indicó.

"Hubo de todo y la verdad es que con ocasiones para los dos equipos. Fue un partido abierto y nosotros hemos creído hasta el final", agregó.

El entrenador del Levante, además, comentó que en su opinión el gol anulado a Roger Martí en la segunda parte fue legal.

"Me había parecido legal porque me ha pillado en la línea del jugador del Getafe y la televisión casi casi me lo confirma, pero da lo mismo porque son situaciones que se dan muy al límite", finalizó.