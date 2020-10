"Nunca dudamos de Zidane"

El Madrid juega en Mönchengladbach su primera bola de partido en la Champions. Y Kroos lo sabe. Por eso ha asegurado que el equipo llega al encuentro con la moral renovada tras la victoria en el 'Clásico'.

Así lo dijo el mediocentro alemán, para comenzar su intervención. "Sabemos la importancia que tiene tras la derrota ante el Shakhtar. Tenemos presión para ganar. Es una final para nosotros", dijo Kroos.

Negó que hubiera dudas con Zidane. "Nosotros nunca tuvimos duda de Zidane. Es que perdemos y ganamos juntos, no es que perdemos y no estamos con él. Eso es lo fácil. Eso no es así", aseguró el alemán.

Aseguró que, aunque está bien en el Madrid, le gusta volver a Alemania, pero le gustaría retirarse en el Madrid. "Siempre me gusta volver a mi país, Pero disfruto mucho viviendo en Madrid y jugando en el Madrid. Nunca he hablado con otro club porque estoy muy feliz allí. Mi idea es terminar aquí", explicó.

Volvió el tema de conversación a esa necesidad de estar contra las cuerdas que muchos achacan al Madrid para que funcione. "No tenemos ningún problema de motivación", contestó.

"A veces no nos salen las cosas, como ante el Cádiz. En la Champions igual, no hay equipos pequeños. Con la derrota ante el Shakhtar tenemos mucha presión", aseguró a continuación.

También valoró su rendimiento este curso. "Siempre quieres mejorar, pero nunca va a ser mi primera idea el marcar goles. Puedo aportar mas cosas que son más importantes. A veces tiras, a veces entras, lo importante es crear ocasiones para el equipo. Si además marco, mejor", dijo.

Y volvieron a colación las deficiencias detectadas en los partidos previos. "Contra el Cádiz ni un jugador estuvo a su nivel y yo el primero, Y asi no sirve ante ningún equipo, A veces hay un partido así", respondió.

"Ante el Shakhtar faltó confianza tras su primer gol, a veces es así lo bueno es que no nos rendimos. Lo vimos el sábado. Pero ahora tenemos otra final. Tenemos que jugar mejor que en el 'Clásico' para ganar mañana", continuó.

Negó que en el equipo haya miedo a perder. "No hay miedo en el fútbol pero tenemos que sabe la situación, Son solo seis partidos y si comienzas con una derrota ya tienes presión. Pero confío en nosotros, y que vamos a salir mejor que ante el Cádiz y el Shakhtar", insistió.

Aseguró saber lidiar con las críticas. "Si vas a jugar en el Madrid tienes que saber que si vas a perder vas a tener críticas. Y lo importante es ver cómo reaccionas. Y lo hicimos bien", explicó Kroos.

Fue cuestionado también por el Bayern, a día de hoy el rival a batir en Europa. "Es el mejor equipo de los últimos meses. Hay equipos que son un poco mejor, pero ya vivimos esto, desde 2016 hasta 2018, nosotros fuimos los mejores", comentó.

"No puedes hacer esto durante diez años, pero esto puede cambiar rápido siempre. No tengo dudas de que podemos estar asi también en poco tiempo y pasar eso trabajamos cada día, para tener resultados buenos. Lo importante es el día a día, los partidos, cada encuentro que utilizamos para mejorar", apuntó también.

Y acabó expresando un deseo, quizá para esta temporada. "Siempre quieres ganar. A mí me gustaría ganar una Champions más", dijo Toni Kroos, para finalizar.