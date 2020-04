Oberdorf, estrella de Alemania y mejor jugadora joven de 2020

Solo tiene 18 años, pero ya es una de las referentes del fútbol mundial. Jugadora del SGS Essen, acaba de ser galardonada con el 'Premio NxGn a mejor futbolista joven de 2020' que otorga el sitio web 'GOAL'.

Estamos hablando de Lena Oberdorf, jugadora internacional alemana con un futuro prometedor por delante. "Me enorgullece mucho recibir un premio como este y me motiva para continuar. Es bueno que se valore los esfuerzos y el tiempo que inviertes", reconoció al diario 'Marca'.

"No siento presión alguna porque desde que era pequeña mi intención ha sido jugar al fútbol y divertirme. Quiero tener éxito en el campo y ganar partidos. Todo lo que suceda fuera del campo es un añadido", explicó la alemana.

Pieza indiscutible en el centro del campo del Essen, Lena asegura que el título de futbolista no va con ella: "No me gusta definirme como futbolista, creo que es algo que deben hacer otros. Yo me aseguro de dar lo mejor de mí en cada partido".

En 2019 se convirtió en la octava jugadora más joven en debutar con la Selección Alemana Absoluta, concretamente con tan solo 17 años y 109 días, fecha en la que llegó a jugar en el Mundial de Francia.

Aunque no pudo levantar la Copa del Mundo, ya centra su objetivo en la Eurocopa: "Después de caer en el Mundial de Francia (en cuartos de final ante Suecia) hemos centrado todos nuestros esfuerzos en prepararnos para ganar la próxima Eurocopa. Estamos en el camino de encontrar la combinación óptima entre la diversión, la creatividad y los ajustes tácticos".