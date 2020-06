Oblak, a por un 'Zamora' histórico y más que difícil

Jan Oblak es el mejor portero de esta década en LaLiga, sin duda alguna. La conquista de cuatro 'Zamoras' consecutivos y paradas antológicas avalan esa teoría. La guinda podría ser el quinto seguido, algo que nadie hizo antes, si bien el reto se le ha complicado sobremanera.

En la actualidad, su coeficiente es de 0,78 merced a los 21 goles que ha recibido en los 27 encuentros ligueros. Thibaut Courtois lo mejora unas décimas (0,67) tras haber encajado 16 en 24. No va a estar fácil superarle.

Dos metas del Barcelona, Antoni Ramallets y Víctor Valdés, conquistaron cinco cada uno, pero en ligas alternativas. El reto motiva al portero 'colchonero', aunque prefiere tener la cabeza en otros asuntos.

"No me preocupa el Zamora, solo entrar en puestos de Champions. Si hago unas buenas jornadas pudiera ser, pero no pienso en ello. Prefiero más marcar goles que no encajarlos", aseguró este jueves.