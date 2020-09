Oblak, sobre su futuro: "Vivo al día, es difícil saber qué pasará"

Si hay un portero de moda ese es Jan Oblak. Sus paradas le han llevado a ser uno de los mejores metas del mundo, para algunos el mejor.

El Atlético es quien disfruta de sus servicios y ya hay quien se lo quiere quitar. El Chelsea lleva tiempo soñando con Jan Oblak, pero la entidad rojiblanca tiene claro que, quien lo quiera, ha de hacer frente al pago de su cláusula.

Sin embargo, el esloveno prefiere dejar a un lado el futuro. "Los rumores son parte de mi trabajo, de mi vida. Estas cosas no son un problema, al contrario, todo lo que está sucediendo no me molesta", dijo al diario 'Ekipa'.

"Vivo al día. No se puede ver el futuro. Es muy difícil saber o anticipar qué ocurrirá", dejó claro Oblak.

De momento, su mente está puesta en Eslovenia. "Durante estos días he estado concentrado con la Selección, con mis compañeros, centrado en los partidos de Grecia y de Moldavia. Y aunque tuviera tiempo para pensar lo que sucederá, en este momento no tiene sentido preocuparse", continuó.

Porque el coronavirus ha cambiado por completo la forma de ver la vida: "Todos sabemos que estamos viviendo un tiempo particular, las cosas cambian de un día al otro. Debemos vivir así. No es posible observar las cosas a largo plazo, no es posible ver el futuro".