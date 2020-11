Ocampos admitió haber tenido presión por ganar

El extremo argentino del Sevilla Lucas Ocampos, autor del único gol en la victoria de los sevillistas frente a Osasuna (1-0) al transformar un penalti del que él mismo fue objeto, se congratuló este sábado por haber logrado un "triunfo sufrido" y que su "equipo necesitaba".

Ocampos destacó que el Sevilla ha "hecho lo que había que hacer" para "dejar los puntos en casa", porque admitió que "cuando hay presión por ganar, hay que ganar", algo que ha conseguido el Sevilla "teniendo la pelota y siendo protagonistas".

"Ha sido un resultado justo gracias a un penalti claro. El primero me lo ataja bien. El mundo se me vino abajo porque el gol no llegaba. Pero Ivan -Rakitic- me dijo que tirase tranquilo la repetición. Me hacía falta el gol. Me voy a casa contento por el gol y por el triunfo del equipo", añadió el internacional 'albiceleste' en declaraciones a 'Movistar'.