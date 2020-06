Ocho destacadas bajas en Primera: Amaiur, Olga Carmona, Cometti...

Los equipos de Primera Iberdrola están trabajando al máximo nivel para renovar sus plantillas de cara a la próxima temporada. En las últimas horas, se han confirmado la friolera de ocho bajas entre el Athletic y el Sevilla.

En el conjunto vasco, fue la propia Amaiur Sarriegi la que publicó en sus redes sociales oficiales que no seguiría en su club el próximo curso. La delantera de 19 años, que fue una de las más destacadas en el conjunto filial, apunta a la Real Sociedad.

"Ha llegado el momento de decir adiós a la que ha sido mi casa durante tres años. A partir del 30 de junio dejaré de ser jugadora del Athletic Club. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos los que me han apoyado en este camino, creciendo no solo como futbolista, sino también como persona. Llevo el orgullo de haber dado lo mejor de mí en cada ocasión que he vestido la camiseta 'txuri gorri'. 'Mila esker bihotz-bihotzez", publicó la joven jugadora vasca.

Por su parte, el Sevilla anunció la salida de siete importantes jugadoras. Aldana Cometti, Yanara Aedo, Sabrina Flores, Uchenna Kanu, Claire Falknor, Nadya Karpova y Olga Carmona no seguirán en el conjunto andaluz la próxima temporada.

Todas estas salidas se unen a la ya conocida de Jeni Morilla, que se anunció hace unos días. Se queda de esta forma Cristian Toro sin ocho jugadoras vitales por el futuro del conjunto hispalense. Eso sí, muchas de ellas apuntan a diferentes equipos de la Liga Española.