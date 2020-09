Ochoa anunció que su idea es dejar la Selección tras el Mundial

El 'Memo' Ochoa concedió una entrevista para 'W Radio' en la que expuso abiertamente su deseo de abandonar la Selección Mexicana una vez finalice la aventura del equipo en el futuro Mundial de Catar de 2022.

"Mi sueño y mi intención es alargar mi carrera deportiva porque muchas veces llegas a una edad en la que dices 'ya estoy de salida, ya hice lo que quería hacer' y no me quiero quedar en esa parte conforme, quiero más. Físicamente me ha ido bien, entonces mi intención es jugar cinco o seis años más", aseguró.

"También llega un momento de ponerle fin a la carrera con la Selección y tratar de dar oportunidades a los jóvenes, que es lo que hace falta ahora. Mi idea es jugar de aquí al siguiente Mundial. Muchas ganas de dar ese paso que no hemos podido hasta ahora, de hacer historia, de llegar lo más lejos posible. Y creo que ese Mundial de Catar será mi punto y final", atajó el 'Memo'.

Un torneo internacional con el que alcanzaría las cinco Copas del Mundo disputadas en su carrera deportiva. Para presumir de ello desde luego...