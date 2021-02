Odegaard esquiva las preguntas sobre el Madrid: "Nunca se sabe qué pasará"

Martin Odegaard se estrenó como titular con el Arsenal en la visita al Emirates Stadium del Leeds United. Pese a que no encontró portería, firmó un partido espectacular que le sirvió para llevarse, incluso, los elogios de Mikel Arteta.

"Ha estado genial. Gran valoración para él en su primera titularidad en la Premier League", analizó Mikel Arteta en rueda de prensa. Pero el técnico español no fue el único que le dedicó unas palabras a los medios.

Porque el internacional noruego habló para el canal 'TV2', donde fue preguntado por su regreso al Real Madrid, equipo que le cedió al londinense: "Nunca se sabe qué va a pasar. Por ahora, solo estoy centrando en dar lo máximo esta temporada y ayudar al equipo tanto como sea posible".

Además, el mediapunta de 22 años dejó claro que está muy contento en territorio 'gunner': "Me he sentido realmente cómodo desde que llegué. Es un poco diferente, pero creo que me estoy adaptando bastante bien. Todos me han ayudado desde el primer minuto, el club, mis compañeros y el entrenador, todos me ayudaron".