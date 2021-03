"Odegaard se siente como en casa en el Arsenal"

Martin Odegaard continúa dando de qué hablar en el Arsenal. El jugador cedido por el Real Madrid participó en los tres goles de su equipo y fue uno de los artífices del punto que sumaron los suyos frente al West Ham (3-3).

El centrocampista noruego, además, se está ganando el respeto de todos sus compañeros. Calum Chambers, por ejemplo, valoró su gran actuación tras el pitido final.

"Ha estado brillante. Me llevo muy bien con él, trabaja muy duro en los entrenamientos y en los partidos. Lo ha hecho bien y creo que todo el mundo está muy contento con él. Se siente como en casa", aseveró.

Fue el propio Odegaard el que reconoció hace unas semanas sentirse de maravilla en el Arsenal: "Me he sentido como en casa desde el primer día, estoy feliz aquí y me siento bien".