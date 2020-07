OFICIAL: Aouchiche cambia el PSG por el Saint-Étienne

Si Leonardo se acordará de esto o no, lo decidirá el tiempo. De momento, el Saint-Étienne ha anunciado este lunes el fichaje de Adil Aouchiche, centrocampista de 18 años llegado del PSG.

El joven futbolista, una de las grandes perlas de la cantera parisina, llega al Saint-Étienne después de no alcanzar un acuerdo con la directiva del PSG para su renovación.

"Seguido por muchos grandes clubes, franceses y especialmente extrangeros, el club ha seducido a Aouchiche por el proyecto deportivo liderado por Claude Puel", explica la entidad en su comunicado.

Aouchiche, mediapunta diestro y habilidoso con el balón, era un referente en la cantera del PSG, con el que apenas disputó tres partidos oficiales en la presente campaña, en los que consiguió hacer un gol. Su salida se une a la de Kouassi (al Bayern), otro proyecto de la cantera seducido lejos del Parque de los Príncipes por su falta de oportunidades con el primer equipo.

"Estoy muy feliz. Es un gran orgullo para mí firmar por el Saint-Étienne. Me uno a un gran club de la Ligue 1 con una afición increíble, mágica. La ciudad respira fútbol, creo que he hecho la elección adecuada. Esta pasión me da mucha fuerza y daré lo mejor de mí mismo", expresó el futbolista en sus primeras palabras como jugador de 'Les Verts'.

Tras conocerse su adiós al PSG, los medios acercaban a Aouchiche tanto a Juventus como al Saint-Étienne. Finalmente, el internacional francés Sub 17 opta por la vía nacional para seguir desarrollando su carrera futbolística.