OFICIAL: el Liverpool ficha a un portero brasileño de 17 años

A pesar de que el mercado esté cerrado, el Liverpool ya tenía cerrado tiempo atrás a Marcelo Pitaluga, un prometedor cancerbero de 17 años.

Este jueves, los 'reds' hicieron oficial el fichaje del guardameta, que deja Fluminense después de haber destacado en el cuadro brasileño.

Hay que destacar que John Achterberg, jefe de porteros del Liverpool, ya lo venía siguiendo y avaló su contratación.

El cuadro inglés quiso dejar claro en el comunicado que Pitaluga jugará en las categorías inferiores, pero entrenará con la primera plantilla.

Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga