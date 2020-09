OFICIAL: Ibra renueva y seguirá en el Milan una temporada más

Ya es oficial. Zlatan Ibrahimovic no se moverá del Milan, al menos en un año. Ha firmado su tan esperada renovación, la cual le vincula con el club 'rossonero' hasta el final de la 2020-21.

Era uno de los frentes abiertos que tenía el Milan. Ibra, cuyo contrato expiró al término de esta última y atípica temporada, ha aceptado la oferta presentada por el club lombardo, y se ha comprometido por otra temporada con el Milan.

Su segunda etapa en el Milan comenzó el pasado mes de enero, cuando llegó al club 'rossonero' tras quedar libre de su vinculación con Los Angeles Galaxy.

En esa segunda mitad de temporada, Ibra disputó 20 partidos, 17 de ellos como titular, en los que anotó once goles y dio cinco asistencias. Unas cifras notables, que ayudaron de forma innegable al Milan a alcanzar el objetivo de volver a Europa.

Zlatan se incorporó de inmediato a los entrenamientos del club milanista, de cara al primer partido oficial que disputará esta temporada, su duelo de la tercera ronda previa de la Europa League ante el Shamrock Rovers irlandés, el cual se disputará a partido único en dos semanas.

El sueco fue fiel a su filosofía a la hora de anunciar su renovación. "Mi objetivo es ganar, siempre", dijo Ibra, en declaraciones reproducidas por su club, a las cuales fueron acompañadas por un juego de palabras: "Lo mejor IZtá por llegar" ('the best IZ yet to come', en inglés, metiendo con calzador la 'I' y la 'Z', de Ibrahimovic y Zlatan, respectivamente).