OFICIAL: Torrent, aprendiz de Guardiola, nuevo entrenador de Flamengo

El discípulo de Guardiola ha llegado. Flamengo anunció oficialmente que Domènec Torrent, que aprendió mucho de lo que sabe hoy en día del actual técnico del Manchester City, es el encargado de coger el testigo que dejó Jorge Jesus. El listón está muy alto.

El ya ex preparador del plantel logró unos grandes resultados que le valieron para dar el salto al fútbol europeo. Lo hizo de la mano del Benfica. La directiva ha depositado toda su confianza en el español para intentar que nadie eche de menos al portugués.

No goza de mucha experiencia como primer entrenador, pero sí que ha estado a los mandos del New York City y, a la sobra de Guardiola, gozó de aquella época dorada en la que los 'culés' se hicieron con el dominio no solo del fútbol de su país, sino del mundo entero.

Firmó contrato hasta 2021 con un Flamengo que espera que ello le sirva de base para crear un proyecto ganador. Su primera cita será contra Atlético Mineiro en la jornada inaugural de la Liga Brasileña. ¿Será capaz Torrent de superar el reto en su nueva aventura?