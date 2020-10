"Onana quiso lanzarme un penalti; fue una falta de respeto"

El Ajax le metió una paliza histórica al VVV Venlo al golear fuera de casa a su rival por 0-13. Sin embargo, el portero que recibió todos los tantos, Delano van Crooy, criticó duramente a Onana, meta 'ajacied', por querer ejecutar el lanzamiento de una pena máxima en el encuentro.

Al finalizar el partido, el cancerbero camerunés del Ajax Onana fue a consolar a Van Crooy después de la dura derrota, pero el neerlandés no se llegó a creer el gesto. "Cuando escuchas que en realidad quería lanzarme un penalti, piensas: ¿fue real su acción?. No se intenta tirar un penalti contra otro portero si lo respetas", dijo el jugador en el programa deportivo 'Langs de Lijn'.

Por otro lado, el cancerbero reconoció que estaba hundido tras finalizar el encuentro y que no verá el partido de nuevo en televisión. "Al finalizar estás mentalmente roto, quieres irte. No he vuelto a ver el encuentro", admitió.

Además de esta polémica acción, lo que más destacó del duelo la figura de Lassina Traoré tras anotar cinco de los 13 tantos del conjunto dirigido por Erik ten Hag.