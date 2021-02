Onana, tras ser suspendido por dopaje: "Fue un error, lo confundí con una aspirina"

El portero camerunés del Ajax, Andre Onana, suspendido 12 meses por un positivo en un control antidopaje, aseguró que "todo ha sido fruto de un error humano, al confundir un medicamento que contenía una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) con una simple aspirina".

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Onana justificó su positivo en un control antidopaje realizado en el mes de octubre de 2020, por el que se enfrenta a una sanción de 12 meses, que comenzará con efecto inmediato.

"Simplemente quiero aclarar que todo ha sido fruto de un error humano, al confundir un medicamento que contenía una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) con una simple aspirina. Dicho medicamento fue recetado a mi novia y, por equivocación, lo confundí con un medicamento para el resfriado porque los envoltorios eran casi idénticos, lo que lamento enormemente", indicó.

"Respecto a la decisión del Comité de Apelación de la UEFA, he de decir que la respeto, pero no la comparto. La considero excesiva y desproporcionada, cuando ha quedado demostrado que fue un error no intencionado. Todo el mundo sabe que llevo una vida muy sana y desde que inicié mi carrera deportiva estoy totalmente concienciado con el dopaje, y condeno cualquier conducta antideportiva", añadió.

Siguiendo con su defensa, Onana dejó claro que recurrirá la suspensión: "No tengo necesidad de recurrir al doping para impulsar mi carrera deportiva. Recurriré la decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para demostrar mi inocencia y mi buen nombre".