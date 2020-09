El XI ideal de ProFootballDB para la Jornada 2 de LaLiga 2020-21

Apelamos a los datos registrados en la base de datos de ProFootballDB durante la jornada 2 de LaLiga para encontrar el once ideal.

Una vez medidos los parámetros de rendimiento, nos sale esta columna vertebral, en la que se deja sentir el buen rendimiento de la Real Sociedad para dejar a cero al Real Madrid: Remiro, Elustondo, Sergio Canales y Iago Aspas.

Este es el once ideal de la Jornada 2 de LaLiga:

Portero: Remiro (Real Sociedad)

Entre los guardametas que dejaron la portería a cero, el de la Real Sociedad fue el que tuvo que hacer más paradas, un total de seis.

Defensa: Iza (Cádiz)

El lateral derecho de los gaditanos fue un valladar atrás. Con cinco intercepciones a intentos de ofensiva del Huesca, se cuela entre los elegidos.

Defensa: David García (Osasuna)

A pesar de que su equipo salió derrotado de campo del Getafe, trabajó a destajo en la zaga y se mostró casi infranqueable: hasta 14 duelos ganó el central rojillo.

Defensa: Elustondo (Real Sociedad)

Superó la prueba del Real Madrid con nota. Ocho despejes hizo para alejar el peligro de su área y que valieron para sumar un punto ante el campeón.

Defensa: Javi Galán (SD Huesca)

No pudo sumar la SD Huesca en su estreno en El Alcoraz, aunque no fue porque no lo intentara el lateral, quien llegó a poner cuatro centros con éxito al corazón del área cadista.

Centrocampista: Kroos (Real Madrid)

Al Real Madrid le faltó puntería, aunque el alemán contribuyó bastante a canalizar los ataques. Hasta 100 pases correctos dio en el centro del campo blanco en el Reale Arena.

Centrocampista: Sergio Álvarez (Eibar)

El Villarreal le dio la vuelta al marcador y se llevó los tres puntos ante un Eibar que se fajó bastante. A ello contribuyó sensiblemente el centrocampista de Avilés, que se fue del choque con seis 'tackles' exitosos.

Centrocampista: Sergio Canales (Betis)

El Betis, que va de plenos por LaLiga, supo llegar con peligro al área del Valladolid. La figura clave para ello fue la de Sergio Canales, quien dejó seis pases clave para sus compañeros.

Delantero: Darwin Machís (Granada)

El venezolano fue delantero total y el interruptor del Granada, puesto que marcó el segundo tanto y le dio el primero a Soldado para coronarse desde su banda.

Delantero: Iago Aspas (Celta)

El único doblete de la jornada llevó el sello del delantero de Moaña, que dio los tres puntos a su equipo y se coloca al frente de la tabla de máximos goleadores.

Delantero: Samu Chukwueze (Villarreal)

Amén de su asistencia a Gerard Moreno para el 1-1 temporal ante el Eibar, el nigeriano acabó la jornada como el tipo que más regates intentó (seis) en la jornada.