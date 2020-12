El XI ideal de la Serie A en 2020

2020 ha sido un año para olvidar, pero muchos esperan recordarlo como el principio del fin de la tiranía de la Juventus de Turín en la Serie A. Un destronamiento que no sólo se vería reflejado en la clasificación, sino también en el once ideal del 'Calcio' en los pasados 365 días. Un equipo de ensueño que, aun encabezado por Cristiano Ronaldo (35 años), tendría en el portugués al único representante 'bianconero'. Con un ELO de 99 y un REAP de 2,04, el ex madridista no sólo ha sido el mejor extremo izquierdo del campeonato en el último año, sino del mundo.

Tal como recoge nuestro último informe, así lo ha determinado el algoritmo Quality de ProFootballDB, el cual pondera diez métricas básicas por posición para determinar quién ha sido el jugador más destacado del año en una zona concreta del campo y que apenas aglutina a dos representantes del campeonato transalpino en el once ideal planetario. El segundo es Gianluigi Donnarumma (21 años, ELO 88, REAP 2,65), portero del Milan, a quien acompaña su compañero de equipo Theo Hernández (23 años, ELO 83, REAP 1,95) como mejor carrilero zurdo.

Completa la línea defensiva otro exmadridista como Achraf Hakimi (22 años, Inter de Milán) junto a Nikola Milenkovic (23 años, Fiorentina) y Francesco Acerbi (32, Lazio).

El conjunto romano hace doblete en esta alineación de fantasía con Sergej Milinkovic-Savic (25 años, ELO 87, REAP 1,98), que se repartiría el centro del campo con dos 'cracks' del sorprendente Atalanta como el suizo Remo Freuler (28 años, ELO 87, REAP 2,12) y el incombustible Alejandro 'Papu' Gómez (32 años, ELO 86, REAP 1,85).

En la zona de ataque, escoltados por Cristiano Ronaldo, pulirían este once ideal Domenico Berardi (26 años, Sassuolo) y Romelu Lukaku (27 años). El delantero belga, con un ELO de 94 y un REAP de 2,11, engrosa el once de plata a nivel mundial elaborado por Quality, lo que le confirma como el segundo mejor delantero centro del mundo en 2020, tan sólo por detrás de Robert Lewandowski (32, Bayern Múnich), flamante ganador del FIFA The Best. Un '9' que vale su peso en oro para el Inter de Milán de Antonio Conte, candidato al título.