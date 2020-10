Oribe Peralta pasa de polémicas

Oribe Peralta es actualmente jugador de Chivas, pero también militó en el América varias temporadas, etapa que nunca olvidará. En una entrevista concedida a '90 min', el jugador mexicano habló sobre el último partido en el que se enfrentaron ambos equipos y la polémica de las camisetas al final del mismo.

"Hablaron mucho de mí, pero fui el único que no la cambió de los que estaban ahí", expresó el jugador que admitió que durante su carrera ha sido criticado y juzgado, pero que es algo que no le incomoda en absoluto.

Además, aunque según el futbolista el intercambió de indumentarias no se llevó a cabo, Oribe explicó que volvería a saludar a sus ex compañeros. "Repetiría lo que hice, porque esa es mi esencia, no tiene nada que ver que yo salude a unos amigos que conocí cuando era jugador de otro equipo. Si no lo hiciera, le daría la importancia a las críticas cuando no la tienen", dijo.

Por último, el jugador analizó su pasado en el América y la postura de la afición con su figura: "Si los seguidores del equipo me agradecen o no lo que yo hice no es problema mío. Los números ahí están".