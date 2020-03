Ortolà reconoció que Yuri siempre le marca

Ortolà es el amo y señor de la portería del Tenerife. Es rarísimo que se pierda un partido y no lo hará ante la Ponferradina. Enfrente, Yuri, uno de los delanteros que más quebraderos de cabeza le ha dado. Él mismo lo reconoció en una entrevista con 'AS'.

"Hay que estar pendiente de él en todo momento y no dejarle nada. Todas las veces que he estado contra él, ha estado al límite y me ha conseguido marcar goles, pero esperemos que esta semana no lo haga y consigamos otra portería a cero", dijo.

El rival, en términos generales, no es moco de pavo: "La Ponferradina está haciendo las cosas muy bien, es un equipo muy ordenado y seguramente será un partido muy complicado, pero, delante de nuestra gente, recibiremos su aliento y seguro que le podremos brindar una alegría".

¿Sigue siendo el objetivo la permanencia? "Por supuesto. Nuestro objetivo es claro: conseguir la permanencia cuanto antes y, para ello, hay que mirar partido a partido y dejar de mirar más allá porque sería un error", respondió ante la pregunta.

El conjunto, en casa, se está volviendo más fiable: "Con el apoyo de la gente, se está viendo un equipo más sólido y compacto, pero ya no solo en casa, sino fuera. El otro día, perdemos en el minuto ochenta y largo con un penalti que puede ser un poco dudoso. Pero sí es verdad que estamos más sólidos".