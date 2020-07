Óscar lamentó los errores en el tempranero gol del Atleti

Óscar García, tras el empate de su equipo frente al Atlético de Madrid, admitió que "en la jugada del gol" llegaron "tarde a las ayudas" y recordó que había "comentado días antes del partido y en la charla previa" la peligrosidad de su rival por la banda derecha, por la que se originó el 0-1 antes del minuto 1 de juego, pero también resaltó la reacción de su equipo.

"Cuando el Atlético de Madrid marca tan pronto sabemos que es un equipo al que es muy difícil crear ocasiones. Creo que la primera parte hemos estado muy bien. Quiero felicitar a todos los jugadores. En la segunda también han dado un rendimiento muy alto. Este es el camino", recalcó el entrenador, cuyo equipo sumó su decimoquinto empate en esta Liga para aventajar en siete puntos al descenso.

"No es fácil ganar en Primera División. Hemos jugado contra el Barcelona y el Atlético de Madrid, que era el equipo más en forma, después del confinamiento, hemos dado la cara y no sólo eso sino que hemos puntuado. Cuando somos regulares, somos un equipo muy difícil de batir. Aparte, hemos estado muy bien con el balón y le hemos creado al Atlético ocasiones que no es muy normal que le creen", dijo en la rueda de prensa telemática tras el 1-1 en Balaídos.

"Sabíamos que no podíamos tener pérdidas en zona de creación, porque es un equipo que sale muy rápido y que cuando recupera tiene una presión muy fuerte. Queríamos jugar un poco por fuera, no queríamos que nos robaran por dentro y queríamos controlar. La segunda parte lo hemos hecho mucho mejor (defender) la posición de Correa entre líneas", apuntó.

También habló del portero Iván Villar, que jugó su primer partido en esta Liga por la lesión de Rubén Blanco en el tramo final del choque: "Es un chico que está entrenando muy bien desde el primer día. Sabemos que es un portero de nivel y me alegro mucho que haya tenido esta actuación, porque seguro que le va a dar mucha confianza. Tenemos plena confianza en él y los jugadores también".