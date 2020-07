"Óscar no jugará más con nosotros, no sé por qué"

En la rueda de prensa posterior al Espanyol-Leganés, cuestionado por la situación del lesionado Óscar Rodríguez, Javier Aguirre sorprendió con una afirmación acerca de su futuro inmediato.

"Óscar ya no va a estar, no sé si por problemas físicos o por qué. Salió por una contractura y no lo volví a ver en el terreno de juego. Me parece extraño, no sé quién habló con él, pero se le acabó la temporada", comentó el entrenador mexicano.

Cabe recordar que el canterano del Real Madrid estaba cedido al cuadro 'pepinero' hasta el 30 de junio, aunque a priori iba a continuar hasta el término de la Liga.

Aguirre no tiene claro los factores que han hecho cambiad la situación: " Parecía que era una contractura según una resonancia, luego una rotura fibrilar y luego tres. Cada uno interpreta lo que quiere. Óscar quería jugar, no le dolía nada y hasta ahí llegamos. Y no tiene una rotura, sino tres. Hay que j*derse".